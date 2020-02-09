Цифра дня: Каково рекордное количество игроков в онлайне Steam?

2 февраля мы писали, что сервис цифровой дистрибуции Steam побил двухлетний рекорд по количеству игроков в онлайне. Тогда он составил 18 801 252 человек. Сегодня же впервые была преодолена отметка в 19 млн.

На момент публикации заметки, пиковое количество пользователей Steam онлайн достигло 19 107 683 человек — рекордное количество. Прямо сейчас в сервисе находятся 18 538 883 игроков.

В топе игр по числу пользователей оказались Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). У первой, кстати, тоже был зафиксирован рекордный показатель — 901 681 игрок. Прямо сейчас в онлайн-шутер играют примерно 845 тысяч человек.

Стоит отметить, что, скорее всего, сегодня рекордная цифра — 19 107 683 — больше не обновится.