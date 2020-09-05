Цифра дня: На сколько сократилось число пользователей Fortnite после удаления игры из App Store?

Epic Games рассказала, на сколько сократилась суточная аудитория Fortnite на iOS после того, как игру удалили из App Store. Компания просит суд отменить ограничения из-за большого урона её бизнесу.

Сообщается, что суточное число игроков на iOS уменьшилось на 60%. В Epic Games считают, что Apple нанесла компании «непоправимый ущерб». Надо понимать, что iOS используют 116 млн человек из всех 350 млн игроков. Причём 63% пользователей играют только через смартфоны Apple. В Epic Games боятся, что могут больше никогда не увидеть ушедших игроков.

Представители компании также объяснили, что ценность Fortnite для пользователей во многом зависит от возможности играть с другими, а Apple лишила их этой возможности.

Напомним, конфликт между компаниями Apple и Epic Games начался после того, как последняя добавила в Fortnite прямые платежи в обход системы App Store.