Цифра дня: Насколько больше россияне стали играть в компьютерные игры в 2020 году?

Специалисты бренда MY.GAMES, входящего в Mail.ru Group, опросили 53 000 геймеров в России и узнали, насколько больше они стали играть в компьютерные игры в 2020 году.

Участники опроса также оценили 2020 год по пятибалльной шкале. 54% респондентов назвали 2020 год «унылым» или «разочаровывающим». Примерно 25% геймеров заявили, что уходящий год был полон возможностей и оказался интересным. В среднем же год оценили на «тройку».

Благодаря пандемии геймеры получили больше времени, которое смогли посвятить играм. 30% опрошенных рассказали, что стали больше играть. В среднем россияне начали играть на полчаса в день больше. 48% респондентов открыли для себя новые жанры игр. Для большинства это были шутеры, RPG и MMORPG.