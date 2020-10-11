Цифра дня: Насколько быстрее PlayStation 5 загружает игры PS4?

Японские блогеры показали геймплей специальной версии Devil May Cry 5 для грядущей консоли PlayStation 5. Игра загружалась намного быстрее, чем её версия для PlayStation 4.

Из ролика блогеров-авторов YouTube-канала 2Bro журналисты поняли, что на PS5 между выбором миссии из меню до готовности к запуску проходит около четырёх секунд. Затем игрока просят нажать на «X» на геймпаде, чтобы продолжить. Скорее всего, это было сделано, чтобы пользователь успел прочитать подсказки. Процесс загрузки происходит примерно в пять раз быстрее, чем в версии Devil May Cry 5 для PS4.