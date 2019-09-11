Цифра дня: насколько выросли просмотры стримов World of Warcraft?

В августе 2019 года просмотры трансляций World of Warcraft на Twitch выросли почти на 84%. Об этом сообщили аналитики сервиса StreamElements для стримеров на Twitch.

Количество просмотров достигло 68 миллионов часов. В результате, World of Warcraft занял четвёртое место в рейтинге самых просматриваемых игр за месяц.

Аналитики связывают такой резкий рост интереса к игре с запуском в конце августа переизданной классической массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры World of Warcraft Classic.

Также в августе выросли просмотры стримов Dota 2 (73%) и Minecraft (почти 75%). Просмотры Dota 2 поднялись на волне интереса к прошёл главному ежегодному турниру The International 9. Minecraft же сейчас переживает подъём в связи с ростом популярности у известных ютуберов.