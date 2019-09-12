Цифра дня: Сколько денег Nintendo потребовала за каждую пиратскую игру в интернете?

Nintendo подала в суд на владельца ресурса RomUniverse, который незаконно распространяет копии видеоигр для консолей компании. Пользователи сайта скачали уже сотни тысяч игр, и Nintendo потребовала у владельцев выплатить штраф за каждое нарушение авторских прав.

Компания утверждает, что RomUniverse — один из самых посещаемых сайтов с «пиратскими» играми для её приставок. Пользователи ресурса уже успели более 300 тысяч раз скачать игры для Switch и более 500 тысяч раз — для 3DS.

В итоге, Nintendo требует от создателей RomUniverse заплатить по $150 тысяч за каждое нарушение авторских прав и по $2 миллиона — за каждое нарушение прав на торговую марку.

В тот же день, когда Nintendo подала в суд против владельцев сайта, основных интернет-провайдеров Великобритании обязали блокировать ресурсы с копиями для Switch.