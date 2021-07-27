Цифра дня: Сколько денег получит NVIDIA на развитие российского сервиса облачных игр GFN.RU?
млн рублей получит российский сервис GFN.RU на расширение
Компании, управляющей сервисом облачного гейминга GFN.RU, выделили 200 млн рублей. Эти деньги пойдут на расширение инфраструктуры.
Деньги выделил холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» (SFI, MOEX: SFIN). На них GFN.RU планирует купить четвёртый серверный кластер. Сейчас у компании есть три таких — два в Москве и один в Екатеринбурге.
Напомним, GFN.RU является эксклюзивным партнёром NVIDIA по сервису GeForce NOW. Он позволяет запускать требовательные игры практически на любом неигровом компьютере, телевизоре или смартфоне. Сейчас в каталоге GFN.RU есть более 1000 игр. Они хранятся на серверах и запускаются из облака. На сегодня сервисом GeForce NOW в России и СНГ воспользовались более 950 000 игроков.