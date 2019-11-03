Цифра дня: Сколько денег приносят компьютерные версии создателям игр для всех платформ?

Глава американского издателя и разработчика игр Take-Two Interactive заявил, что продажи версий мультиплатформенных игр для компьютеров составляют 40-50% всех доходов.

По словам руководителя, ПК как платформа для игр может приносить существенную часть дохода от мультиплатформенных релизов. Хотя десять лет назад это значение составляло 1% или 2%.

Глава Take-Two Interactive считает, что консоли находится в статусе аппаратных систем, а не оборудования, стоимость которого может быть заложена в цену игры. Именно поэтому предприниматель не переживает, что запуск в следующем году новейшего поколения приставок от Sony и Microsoft увеличит стоимость разработки игр.

Напомним, Take-Two Interactive — владелец компаний 2K Games и Rockstar Games. Первая известная как создатель Borderlands и BioShock, а вторая — как разработчик игр серий Grand Theft Auto и Red Dead.