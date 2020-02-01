Цифра дня: Сколько Electronic Arts заработала на платных предметах в играх?

Американская корпорация, занимающаяся распространением видеоигр, Electronic Arts (EA) опубликовала финансовый отчёт за 2019 год. Из него стало ясно, сколько денег компания заработала на продажах платных предметов в играх.

В отчёте такие доходы фигурируют как заработок с Live Services. По сути, это деньги, полученные от внутриигровых микротранзакций. Такие Live Services стали огромной и важной частью бизнес-модели компании. Они принесли EA почти 70% от общих доходов — $2,83 млрд. За год они выросли на 27%.

Большая часть данного заработка была получена с продажи с коллекций Ultimate Team в FIFA 20, Madden NFL и NHL 20.

Тем не менее, продажи игр как таковых тоже остаются важной частью для EA. Сейчас компания делает большие ставки на Star Wars Jedi: Fallen Order.