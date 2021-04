Цифра дня: Сколько игр исчезнут с PlayStation после закрытия магазинов для старых консолей?

Недавно Sony объявила, что летом 2021 года закроет цифровые магазины для старых консолей PlayStation 3, PS Vita и PSP. Портал VGC подсчитал, сколько игр исчезнут после этого.

После июля-августа 2021 года игроки не смогут покупать цифровые копии игр и дополнений для указанных консолей. Журналисты подсчитали, что пропадут более 2000 игр для PS3, Vita и PSP. Конечно, большинство из них можно запускать на других платформах — более новых консолях PS или на ПК. Однако примерно 120 игр исчезнут навсегда. Игры Beyond Good and Evil HD, Lara Croft and the Guardian of Light и обе Bionic Commando, например, станут эксклюзивными для Xbox.