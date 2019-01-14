Цифра дня: Сколько игр сейчас в сервисе цифровой дистрибуции Steam?

Количество игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam компании Valve превысило 30 тысяч. В эту статистику включены только игры, без учёта программного обеспечения, дополнений или видео, такого контента в Steam насчитывается ещё 21 тысячи.

Как говорит статистика сервиса Steamspy, в 2018 году в Steam вышло около 9 300 игры, а в 2017 году — около 6 700. Таким образом, около 53% игр в Steam вышли в течение двух лет, после запуска программы Steam Direct.

Просто для сравнения, в магазине приложений App Store в 2016 году уже насчитывалось полмиллиона игр для iOS. В 2019 году в Steam можно ожидать появления более 10 тысяч игр.