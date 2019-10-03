Цифра дня: сколько игроки надонатили в мобильную Call of Duty с момента ее запуска?

Буквально на днях стала доступна мобильная версия популярной игровой серии Call of Duty. И если вы подумали, что данный релиз мог как-либо ослабить франшизу, то вы, по всей видимости, очень сильно ошиблись.

Игроки по всему миру были настолько взбудоражены идеей возможности поиграть в Call of Duty на своих смартфонах, что, если верить отчету Sensor Tower, Call of Duty: Mobile смогла заработать какие-то безумные 2 млн долларов всего за пару дней с даты релиза — игра, напомним, стала доступна 1 октября 2019 года.

Другой интересной цифрой можно назвать количество установок игры — всего за сутки было зарегистрировано более 20 млн установок, что говорит о том, что игра пользуется огромной популярностью у любителей мобильного гейминга.