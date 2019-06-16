Цифра дня: Сколько миллионов рублей потратила Москва на турнир по FIFA для 10 человек?

Вчера, 15 июня, в Москве прошёл турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19. Специально для мероприятия организаторы арендовали спортивный комплекс ЦСКА, вместимостью до 10 тысяч человек, а власти потратили несколько десятков миллионов рублей. Проблема в том, что на турнир пришло 10-15 человек.

В общей сложности московские власти выделили на мероприятие почти 37,5 миллионов рублей. Призовой фонд же составил 160 тысяч рублей, хотя изначально хотели дать миллион. Однако такую сумму организаторы турнира не имели права ставить из-за требований EA Sports. Международными соревнования тоже, в итоге, не стали.

По фотографиям с соревнования видно, что почти все кресла в комплексе были пустые. Турнир проходил с девяти утра до половины десятого вечера. Перед пустым залом на нём выступила группа Burito и блогер Никита Ковальчук.

С турнира велась прямая трансляция. На Twitch её смотрели в среднем 87 человек. Общее же количество просмотров составило чуть более 1800. Интереснее всего то, что сумма, которую власти Москвы выделили на мероприятие, сопоставима с бюджетом официальных соревнований по FIFA 19 в США. Они собирают несравнимо больше народу.