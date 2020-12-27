Цифра дня: Сколько PlayStation 5 продали за первые пять недель?

Портал Vgchartz опубликовал сравнение продаж после запуска PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Благодаря этому стало известно, сколько консолей продали за первые пять недель после релиза.

Стоит напомнить, что Nintendo Switch вышла в марте 2017 года, а PlayStation 5 и Xbox Series X/S — в ноябре 2020.

За первые пять недель глобальных продаж PlayStation 5 значительно опередил конкурентов. Switch — на 1,40 млн единиц, а Xbox Series X/S — на 1,72 млн единиц. Всего консолей Sony за указанный период было продано 3,73 млн. По доле рынка за первые пять недель PS5, соответственно, тоже лидировала.