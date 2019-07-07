Цифра дня: Сколько подписчиков у Nintendo Switch Online?

Nintendo сообщила, что количество подписчиков сервиса Nintendo Switch Online достигло 10 миллионов. Столько пользователей набралось меньше чем за год.

Сервис запустился в сентябре 2018 года. Только в конце апреля число его подписчиков перевалило за 9,8 миллиона. Подписка на сервис даёт пользователям доступ к онлайн-играм для карманной консоли Nintendo Switch. Это, например, Splatoon 2, Mario Kart 8 и Super Smash Bros. Ultimate. Также сервис позволяет хранить в облаке резервные копии сохранений и играть в классические тайтлы Nintendo Entertainment System (NES).

Стоит отметить, что Nintendo не включила в статистику аккаунты с бесплатным пробным периодом. В России подписка на Nintendo Switch Online стоит 279 рублей в месяц.