Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade

Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade. Эта цифра равна годовому доходу государственного бюджета Гибралтара.

Сервис Apple Arcade был представлен компанией в марте. Журналисты предполагают, что подписка на него будет стоить $9,99 в месяц. За эту цену будут доступны более 100 уникальных игр, на создание которых Apple и потратила $500 миллионов. Интересно, что среди авторов игр числятся Хиронобу Сакагути, Кен Вонг и Уилл Райт.

СМИ также рассказали, что компания предлагает стимулирующее вознаграждение для разработчиков, если их игра останется эксклюзивом для Apple Arcade.

Игры сервиса будут доступны на iPad, iPhone, Apple TV и Mac. Запуск Apple Arcade ожидается осенью 2019 года.