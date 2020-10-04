Цифра дня: Сколько процентов памяти в PS5 будет недоступно для пользователей?

Известно, что PlayStation 5 будет поставляться с SSD объёмом 825 ГБ. Однако не весь этот объём можно будет использовать для игр. В сеть утекли фотографии пользовательского интерфейса консоли, из которых стало ясно, сколько процентов памяти будет недоступно для пользователей.

Если верить снимкам, то под игры будет отведено около 664 ГБ свободного места. Учитывая, что фактическая ёмкость накопителя составляет 768 ГБ, можно понять, что 104 ГБ будут занимать системные данные. Как отмечают журналисты, в Xbox Series X пользователю будут доступны 802 ГБ пространства.