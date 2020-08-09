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Цифра дня: Сколько противников убил Макс Пэйн за все три игры?

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противника убил Макс Пэйн за все три игры

Пользователь Reddit подсчитал, сколько противников убил Макс Пэйн за все три игры. Цифра получилась немаленькая.

Пользователь под ником TK-576 проанализировал три игры: Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Max Payne 3 (2012).

В первой части получилось 652 убийства, во второй — 373 убийства (автор не включал в общую сумму убийства за Мону Сакс), в третьей — 1216 убийств.

Пользователь TK-576 сам удивился количеству убитых противников в последней части. Он даже пришёл к выводу, что создатели игры переборщили с насилием. К тому же надо учитывать, что Max Payne 3 играется за десять часов. Убийств же в ней почти столько же, сколько в 32-часовой Grand Theft Auto 5.

Max Payne — шутер от третьего лица; главный герой игры — полицейский, мстящий за свою убитую семью.