Цифра дня: Сколько россиян считают видеоигры вредными?

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ) узнал у россиян об их отношении к видеоиграм. К сожалению, больше половины опрошенных заявили, что играть скорее вредно, чем полезно.

Так ответили 58% респондентов. При этом лишь 5% уверены, что видеоигры приносят больше пользы, чем вреда. Среди таких респондентов была в основном молодёжь в возрасте 18 до 24 лет. 19% опрошенных предположили, что игры могут как бы полезны, так и вредны. Ещё 13% считают, что говорить о вреде и пользе в отношении игр — бессмысленно.

Что интересно, каждый десятый респондент думает, что видеоигры развивают логическое мышление, 8% — что повышают общее развитие, 6% — скорость реакции, 4% — внимательность, а 3% — коммуникативные навыки.

Стоит отметить, что у 44% опрошенных никто в семье в последнее не играет в игры.