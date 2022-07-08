Цифра дня: Сколько россиян смогли найти вторую половинку в компьютерных играх

Игровая площадка VK Play и аналитическое агентство ResearchMe провели исследование и узнали, как геймеры выстраивают отношения с другими людьми в компьютерных играх.

В опросе поучаствовали более 2000 респондентов старше 18 лет по всей России. Оказалось, что 49% опрошенных в играх смогли найти себе хорошего друга, 38% — партнёра в команду, а 18% — вторую половинку.

В половине случаев, общение не ограничивается играми: люди встречаются и в реальной жизни. 19% опрошенных, по их словам, видятся регулярно, а 23% — редко.

Что касается романтических партнёров, почти половина геймеров нашла пару благодаря игре в одной команде. 16% искали любовь в играх намеренно, причём женщины признаются в таком чаще. Наиболее популярными жанрами, где удаётся познакомиться с романтическим партнёром, являются головоломки (21%), стратегии (19%), шутеры (14%) и MMORPG (11%). Треть геймеров также рассказала, что предпочитает играть с друзьями и второй половинкой.