Цифра дня: Сколько россияне потратили на компьютерные игры за год?

По статистике Superdata, одного из крупнейших аналитических центров в мире по игровой индустрии, за прошлый год российские геймеры потратили более 736 млн долларов.

Россия расположилась на шестом месте в мире, вслед за Германией, Южной Кореей, Японией и США. Больше всего геймеры потратили на игры в Китае – свыще $7,4 млрд.

Рынок PC игр в России вырос на 9%, а лидирующие позиции занимают игры модели free-to-play (условно бесплатные), суммарно заработавшие более $456 млн. Первую строчку в рейтинге по доходам занимают «Танки» — популярная онлайн-игра World of Tanks от компании Wargaming. Ниже представлена пятерка наиболее прибыльных условно бесплатных игр: 1. World of Tanks 2. Fortnite 3. Dota 2 4. World of Warships 5. Hearthstone

По данным того же источника, доходы от игр по модели free-to-play в России за прошлый год увеличились на 13%: с $403 млн в 2017 году до $456 млн в 2018 году. Рынок консолей также продемонстрировал значительный рост — с $50,1 до $59,6 млн соответственно.

Топ-5 наиболее успешных консольных условно бесплатных игр: 1. Fortnite 2. World of Tanks: Mercenaries 3. Brawhalla 4. SMITE 5. War Thunder