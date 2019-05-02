Цифра дня: Сколько в Steam зарегистрировано аккаунтов?

Количество аккаунтов в Steam перевалило за миллиард. Согласно данным Steam ID Finder миллиардный аккаунт был зарегистрирован на сервисе 28 апреля.

Valve официально никак не прокомментировала событие, но игроки уже поздравили владельца миллиардного аккаунта. Вероятно, компания не придаёт большого значения этому событию по той причине, что часть аккаунтов либо заблокирована, либо принадлежит ботам, а некоторые игроки имеют по несколько аккаунтов одновременно.

Напомним, сервис Steam была запущен в сентябре 2003 годе. То есть, ему потребовалось почти 16 лет, чтобы набрать миллиард аккаунтов.

В прошлом году Steam побил рекорд по числу одновременно активных пользователей. Их количество превысило 18 миллионов. В среднем же этот показатель колеблется на уровне 15 миллионов.