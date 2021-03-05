Цифра дня: Во сколько раз продажи PlayStation 5 превышают продажи новых Xbox?

Согласно отчёту из Японии продажи Sony PlayStation 5 намного превышают продажи конкурентной консоли Xbox Series X.

Как пишет источник, общие продажи PS5 в Японии превысили 400 000 единиц. А прошло 17 недель с тех пор, как новинка начала продаваться в стране. Недельный объём продаж PS5 составил около 33 тысяч. Этот показатель показывает тенденцию к росту третью неделю подряд.

Стоит отметить, что объём продаж PS4 в Японии примерно равен PS5. Nintendo Switch тоже показывает хорошие продажи. А вот у Microsoft дела идут не слишком радужно. Новые Xbox Series X/S были проданы лишь в количестве 1487 единиц в Японии на прошлой неделе. То есть продажи Sony PS5 в 22 раза больше, чем Xbox Series X/S.