Цифра дня: За сколько была продана уникальная консоль Nintendo PlayStation?

На аукционе Heritage Auctions была продана уникальная консоль Nintendo PlayStation. Это совместный продукт двух компаний, официальные продажи которого так и не начались в своё время.

Покупатель получил прототип консоли за $360 тысяч (около 24 млн рублей). Первые ставки принимались в феврале, но официальные торги прошли в марте. Сообщается, что Nintendo PlayStation стала самым дорогим лотом, связанным с видеоиграми.

Консоль была разработана в 1991 году. В продажу она так и не поступила из-за разногласий создателей. Почти все прототипы Nintendo PlayStation в итоге уничтожили. На аукцион консоль выставил некий Терри Диболд (Terry Diebold), который приобрёл устройство в 2009 году. В 2015 году приставку нашёл на чердаке его сын.