Игры
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Цифровой магазин Origin объявил огромные скидки на компьютерные игры
До 21 апреля
Цифровой магазин Origin объявил огромные скидки на компьютерные игры. До 21 апреля некоторые тайтлы можно будет купить по сниженной на 75% цене.
Скидки назвали весенними. В распродаже участвует значительное количество игр. Среди них есть и новинка — Star Wars Jedi: Fallen Order. Сейчас она продаётся со скидкой в 33% за 2333 рубля.
Кроме того, в списке игр на распродаже есть FIFA 20. Стоит она 1400 рублей вместо 3500.
Половину стоимости сбросила и последняя игра из серии Need for Speed — Heat. Игру можно приобрести за 1750 рублей.
Любители серии Sims могут отыскать на распродаже большое количество дополнений, а сама The Sims 4 оценена в 500 рублей.
Остальные предложения акции доступны по этой ссылке.