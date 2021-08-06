Coca-Cola пересмотрит поддержку Overwatch из-за обвинений создателей игры в дискриминации женщин

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Coca-Cola пересмотрит поддержку Overwatch из-за обвинений создателей игры в дискриминации женщинТак же сделает State Farm
Иск против Blizzard, в котором компанию обвинили в покрывательстве сексуальных домогательств и дискриминации сотрудниц, продолжает бить по издателю игр. Спонсоры Overwatch League — Coca-Cola и State Farm — могут перестать поддерживать соревнования.
Заявления компаний последовали за новостью о том, что другой спонсор — T-Mobile — отказался связывать свой бренд с Overwatch League и Call of Duty League.
В своём заявлении Coca-Cola отметила, что ей известно об обвинениях в адрес Activision Blizzard, и что компания пересмотрит планы в связи с этим.
Известная страховая компания State Farm тоже заявила, что обдумает свои отношения с Overwatch League, а также не будет показывать свою рекламу во время матчей на ближайших выходных.
Стоит отметить, что подобные партнёрства являются важным источником доходов для киберспортивных лиг Activision Blizzard.