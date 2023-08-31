Corsair выпустила беспроводную мышь для любителей онлайн-игр

Что отличает это беспроводное чудо? 16 программируемых кнопок, в том числе и главная - 12-кнопочная боковая панель Key Slider. Она предлагает легкую настройку и молниеносный доступ к вашему списку навыков в игре.

В качестве подарка Corsair предлагает усовершенствованный оптический сенсор с разрешением 26 тыс DPI и оптические кнопки, рассчитанные на 100 млн нажатий. Ну икуда без RGB-подсветки.

Купить игровую мышь можно примерно за $129.99. Доступность в России под вопросом.