Corsair выпустила беспроводную мышь для любителей онлайн-игр

13:07, 31 августа 2023
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Corsair выпустила беспроводную мышь для любителей онлайн-игрЦена – чуть больше 100 долларов
Интересная новость для геймеров. Corsair, известный бренд игровой периферии, представила свое последнее устройство для игроков в MMO и MOBA: беспроводную игровую мышь Corsair Scimitar Elite. Эта мышь взяла за основу уже полюбившуюся проводную версию.
Что отличает это беспроводное чудо? 16 программируемых кнопок, в том числе и главная - 12-кнопочная боковая панель Key Slider. Она предлагает легкую настройку и молниеносный доступ к вашему списку навыков в игре.
В качестве подарка Corsair предлагает усовершенствованный оптический сенсор с разрешением 26 тыс DPI и оптические кнопки, рассчитанные на 100 млн нажатий. Ну икуда без RGB-подсветки.
Купить игровую мышь можно примерно за $129.99. Доступность в России под вопросом.
Источник:Corsair
Автор:Максим МногословныйТеги:
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