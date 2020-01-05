CS: GO отчиталась о рекордном количестве игроков

Статистика Steam Charts показывает, что за последние тридцать суток, с учётом первых дней января, в CS: GO в среднем находились 470 592 игрока. Пиковый показатель «онлайна» составил 777 724 человек. Таким образом игра обновила свой предыдущий декабрьский рекорд в 457 000.

Эксперты считают, что причин успеха у CS: GO несколько. Во-первых, в конце 2018 года игра стала распространяться по условно-бесплатной модели. Во-вторых, в ноябре 2019 года вышло обновление «Расколотая сеть», которое добавило в игру систему боевых пропусков, облики бойцов, а также большое количество изменений баланса.