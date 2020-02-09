CS:GO побила свой рекорд популярности спустя семь лет после выхода

По данным сервиса цифровой дистрибуции Steam, пиковое количество игроков в CS:GO составило 901 681 игрок. На момент публикации заметки, в онлайн-шутер играют 825 572 человека.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд CS:GO был установлен 8 февраля с 876 тысячами пользователей. До этого максимальным показателем четыре года оставалась цифра в 850 тысяч. Рекорд установили в апреле 2016 года.

Напомним, отметку в 19 млн пользователей онлайн сегодня также впервые преодолел Steam.