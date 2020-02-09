Игры
Сегодня 20:14
CS:GO побила свой рекорд популярности спустя семь лет после выхода
Сегодня был зафиксирован рекорд онлайна в игре
Сегодня онлайн-шутер Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) побил свой рекорд популярности — в игре находились более 900 тысяч человек одновременно. А ведь игра вышла в августе 2012 года, а значит чуть больше семи лет назад.
По данным сервиса цифровой дистрибуции Steam, пиковое количество игроков в CS:GO составило 901 681 игрок. На момент публикации заметки, в онлайн-шутер играют 825 572 человека.
Стоит отметить, что предыдущий рекорд CS:GO был установлен 8 февраля с 876 тысячами пользователей. До этого максимальным показателем четыре года оставалась цифра в 850 тысяч. Рекорд установили в апреле 2016 года.
Напомним, отметку в 19 млн пользователей онлайн сегодня также впервые преодолел Steam.