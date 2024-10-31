Cyberpunk 2077 появится на компьютерах Mac

Опубликовано 31 октября 2024, 18:231 мин.
Cyberpunk 2077 появится на компьютерах MacИгра будет доступна с дополнением Phantom Liberty
Студия CD Projekt Red объявила, что популярная ролевая игра Cyberpunk 2077 скоро выйдет на платформу Mac. Игра будет доступна на Apple Silicon, что означает, что она будет работать только на новых моделях Mac.
© Ferra.ru
Версия для Mac будет включать все обновления и дополнения, включая расширение Phantom Liberty. Стоит отметить, что Cyberpunk 2077 изначально была запущена с некоторыми техническими проблемами, особенно на менее мощных компьютерах. Однако последующие обновления и расширение Phantom Liberty значительно улучшили игру.
Apple активно сотрудничает с игровыми студиями, чтобы перенести популярные игры на платформу Mac. Недавно были анонсированы такие игры, как Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding и Resident Evil Village.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition будет доступна в Mac App Store, Steam, GOG и Epic Game Store.