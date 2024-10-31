Cyberpunk 2077 появится на компьютерах Mac

Версия для Mac будет включать все обновления и дополнения, включая расширение Phantom Liberty. Стоит отметить, что Cyberpunk 2077 изначально была запущена с некоторыми техническими проблемами, особенно на менее мощных компьютерах. Однако последующие обновления и расширение Phantom Liberty значительно улучшили игру.

Apple активно сотрудничает с игровыми студиями, чтобы перенести популярные игры на платформу Mac. Недавно были анонсированы такие игры, как Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding и Resident Evil Village.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition будет доступна в Mac App Store, Steam, GOG и Epic Game Store.