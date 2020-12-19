Cyberpunk 2077 работает на iPhone и iPad лучше, чем на PlayStation 4

На двух консолях Cyberpunk 2077 играется преимущественно в разрешении 720p, а на iPhone и iPad — в 1080p при хорошем интернет-соединении. Кроме того, на PlayStation 4 и Xbox One FPS во время игры проваливается до 20. На устройствах Apple же через Stadia Cyberpunk 2077 работает со стабильными 60 FPS.

Напомним, владельцы консолей после релиза Cyberpunk 2077 начали жаловаться на проблемы с игрой. Вчера Sony временно убрала игру из PlayStation Store и предложила возврат средств недовольным игрокам.