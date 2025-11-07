Cyberpunk 2077 запустили на первом мини-ПК NVIDIA для ИИ — DGX Spark

Один из энтузиастов опубликовал на Reddit пост про то, как игра работает через эмуляцию x86-приложений на ARM-процессоре при помощи Box64.

Мини-ПК DGX Spark построен на чипе GB10 Blackwell Superchip, который включает 20-ядерный ARM-процессор, 6144 ядер CUDA и 128 ГБ LPDDR5X-памяти.

По мощности GPU устройство близко к RTX 5070, однако полноценной Windows для этой платформы нет — NVIDIA поставляет систему с DGX OS, основанную на Ubuntu.