Да, компания еще жива: Atari выкупила права на более чем 100 классических игр

Да, компания еще жива: Atari выкупила права на более чем 100 классических игрЖдем переизданий
Компания Atari приобрела более 100 классических компьютерных и консольных игр от Accolade, Micropose и Infogrames, что знаменует возвращение «на родину» некоторых интеллектуальных собственностей Atari.
Покупка включает такие игры, как серия Demolition Racer, Bubsy и Hardball, а также добавление самой торговой марки Accolade в коллекцию Atari.
Уэйд Розен, генеральный директор Atari, сказал, что многие из этих игр являются частью истории Atari, и поклонники могут ожидать их переиздания в физических и цифровых форматах и даже портирования на современные консоли.
Возможно, что у компании получится переиздать существующие игры на современных консолях и создать новые адаптации прошлых продуктов. И если повезет, компания вернется в игровую индустрию, легендарной фигурой в которой она была ранее.