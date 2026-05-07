Дату выхода следующего трейлера GTA 6 «предсказали»… по звёздам

Опубликовано 07 мая 2026, 15:18
Дату выхода следующего трейлера GTA 6 «предсказали»… по звёздам14 мая должен быть
Поклонники Grand Theft Auto 6 так устали ждать новостей, что обратились к расположению планет. Как пишут СМИ, один из фанатов проанализировал даты выхода трейлеров Rockstar начиная с 2007 года и сопоставил их с положением небесных тел.
Он заметил, что некоторые события совпадали с определёнными астрологическими позициями — например, когда Плутон был в Стрельце, а Нептун — в Рыбах. На основе этих повторяющихся паттернов он «вычислил» наиболее вероятную дату для третьего трейлера GTA 6.
По его расчётам, это 14 мая 2026 года. Дата также совпадает с прошлыми маркетинговыми циклами Rockstar, включая годовщины предыдущих трейлеров.
Скоро на кофейной гуще будут гадать.