Даже глава Xbox признал: Game Pass стал слишком дорогим для игроков

Но пока это ни к чему не приведет

Внутренняя записка нового руководителя Xbox, Аши Шармы, попала в распоряжение СМИ. В ней она говорит: подписка Game Pass стала слишком дорогой для обычных игроков. Напомним, за последние 15 месяцев Microsoft дважды повышала цену на Game Pass.