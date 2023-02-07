Даже на AliExpress дороже: PlayStation 5 временно продают по минимальной цене

Отметим, что консоль предлагается в версии Digital Edition, то есть без дисковода. Кроме того, надо понимать, что доставка здесь платная — около 4,5 тысячи рублей. Поэтому по факту консоль обойдётся в примерно 44 тысячи рублей. Однако это всё равно дешевле, чем на Яндекс.Маркете и AliExpress.