Даже на AliExpress дороже: PlayStation 5 временно продают по минимальной цене

18:04, 07 февраля 2023
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Даже на AliExpress дороже: PlayStation 5 временно продают по минимальной ценеВ интернет-магазине ОАЭ
На сайте интернет-магазина Microless распродают консоль PlayStation 5. Она стоит там 39 470 рублей. Скидка составляет 30%. И это, пожалуй, самое выгодное предложение на данный момент.
Фото: Unsplash
Отметим, что консоль предлагается в версии Digital Edition, то есть без дисковода. Кроме того, надо понимать, что доставка здесь платная — около 4,5 тысячи рублей. Поэтому по факту консоль обойдётся в примерно 44 тысячи рублей. Однако это всё равно дешевле, чем на Яндекс.Маркете и AliExpress.
Отметим, что, как обычно, все скидки проверены только на момент публикации новости. Проверяйте акции самостоятельно по этой ссылке.