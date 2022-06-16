Даже в консолях: в PlayStation 5 добавили TikTok-подобный редактор видео

В своем блоге Sony объяснила, что новая функция редактирования - которую она назвала "Биты" - позволяет геймерам выбрать для своего геймплейного ролика готовый стиль "Бит" или еще больше изменить свой материал с помощью режима "Быстрое редактирование". Ожидается, что новые стили “Битов” будут появляться каждую неделю. Эти стили будут основаны на особых событиях, праздниках, сезонах и трендовом контенте.

“Наша цель - сделать так, чтобы геймерам PlayStation было очень легко и весело создавать короткие игровые видеоролики и делиться ими, рассказывая о крутых достижениях, шутках, трюках и любом другом привлекающем внимание контенте”, - написала компания в официальном блоге PlayStation.