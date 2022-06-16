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Даже в консолях: в PlayStation 5 добавили TikTok-подобный редактор видео

Казалось бы, куда еще можно “впихнуть” TikTok
Sony представила новый режим быстрого редактирования для PS5 Share Factory Studio, который позволит пользователям создавать короткие видеоролики игрового процесса, подобными TikTok.
Даже в консолях: в PlayStation 5 добавили TikTok-подобный редактор видео

В своем блоге Sony объяснила, что новая функция редактирования - которую она назвала "Биты" - позволяет геймерам выбрать для своего геймплейного ролика готовый стиль "Бит" или еще больше изменить свой материал с помощью режима "Быстрое редактирование". Ожидается, что новые стили “Битов” будут появляться каждую неделю. Эти стили будут основаны на особых событиях, праздниках, сезонах и трендовом контенте.

Наша цель - сделать так, чтобы геймерам PlayStation было очень легко и весело создавать короткие игровые видеоролики и делиться ими, рассказывая о крутых достижениях, шутках, трюках и любом другом привлекающем внимание контенте”, - написала компания в официальном блоге PlayStation.

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