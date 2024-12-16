Dbrand засветила дизайн Nintendo Switch 2

Опубликовано 16 декабря 2024, 07:301 мин.
Dbrand засветила дизайн Nintendo Switch 2Одни слухи, ничего официального
Производитель аксессуаров Dbrand, судя по всему, раскрыл подробности о Nintendo Switch 2, о которой ходят слухи. Компания показала новый чехол "Killswitch 2", предназначенный для консоли следующего поколения, намекая на более крупный форм-фактор.
© dbrand
Судя по чехлу, Switch 2 будет оснащена большими размерами и магнитными Joy-Con, которые извлекаются с помощью кнопки на задней панели. Примечателен новый порт USB-C на верхней части консоли.
Генеральный директор Dbrand Адам Иджаз утверждает, что дизайн создан на основе 3D-сканирования реального Nintendo Switch 2.
Слухи о консоли указывают на 8-дюймовый OLED-дисплей, 12 ГБ оперативной памяти и обновленные CPU/GPU для работы в режиме 1080p 60fps. Также ожидается обратная совместимость с текущими играми для Switch.