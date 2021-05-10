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Дефицит PlayStation 5 продлится до 2022 года
Sony не успевает удовлетворить спрос
Представитель Sony заявил, что ситуация с поставками PlayStation 5, скорее всего, не изменится в ближайшее время. Компания ожидает, что дефицит консолей продлится до 2022 года.
В Sony признали, что не успевают удовлетворить спрос на PlayStation 5. Представители компании не думают, что спрос снизится в этом году. Даже если Sony изготовит больше консолей в 2022 году, предложение всё равно не будет достаточным. Представители компании также рассказал, что она продала более 100 млн единиц PlayStation 4, и потому уверена, что показатели PS5 будут не ниже.
Sony планирует выпустить не менее 14,8 млн новых консолей в новом финансовом году, который начался в апреле 2021 года. До 31 марта было продажно уже 7,8 млн PS5.