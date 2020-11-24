Дефицитную PlayStation 5 скупают группы перекупщиков для продажи по завышенной цене

Речь идёт о группе перекупщиков CrepChiefNotify. По предзаказам в сентябре они получили тысячу PS5, а затем ещё 2,5 тысячи консолей. Сообщается, что CrepChiefNotify имеет довольно сложное устройство. У неё есть менеджеры, свой сайт и платная подписка, по которой пользователи получают выгоду при приобретении товаров для перепродажи по завышенной цене. Участников группы — несколько тысяч.

CrepChiefNotify промышляет не только консолями. Например, на фоне пандемии вырос спрос на джакузи на открытом воздухе. Специалисты группы написали специальную программу, которая отслеживала партии джакузи в магазинах. Когда они появлялись там, перекупщики полностью их скупали. Для PS5 тоже применяли программу.