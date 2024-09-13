Дело Уве Болла живет: фильм по игре Borderlands стал громким кассовым провалом

По данным IGN и сайта The Numbers, кассовые сборы Borderlands составили чуть менее 33 миллионов долларов, что меньше предполагаемого бюджета в 115 миллионов долларов и 30 миллионов долларов, потраченных на маркетинг. Кассовые сборы, поровну разделенные между американским и международным рынками, особенно разочаровали авторов, передают СМИ.

Вышедший 9 августа, фильм «Borderlands» уже через несколько недель перешел на цифровые платформы и стал доступен для домашнего просмотра.