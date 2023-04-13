Денег с консолей уже не хватает: Sony “вернется” на рынок мобильных игр

Компания не собирается выпускать собственные игры для этой платформы, а вместо этого она создает межфункциональную команду для управления лицензированием, стратегией и поддержкой.

Команда будет помогать внутренним и внешним игровым студиям использовать интеллектуальную собственность PlayStation для создания мобильных игр, контролировать эти игры, обеспечивать их соответствие ожиданиям Sony и, возможно, инвестировать или приобретать внешних разработчиков.

Команда также будет сотрудничать с ведущими разработчиками мобильных игр для оценки, производства и выпуска игр PlayStation Studios Mobile.

Многие вакансии в этой команде предполагают наличие у кандидатов опыта работы именно с играми free-to-play. В настоящее время команда представляет собой небольшую, но растущую группу менеджеров по продуктам и внешних продюсеров в Сан-Матео и Амстердаме, и Sony наняла несколько опытных руководителей из Apple Arcade, Zynga и Kabam, чтобы помочь создать команду.

Объявления о вакансиях Sony также показывают, что компания ищет опыт работы с движком Unreal Engine.