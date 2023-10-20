Депутат подтвердил возможность блокировки World of Tanks в России

Он отметил, что на заседании Совета по физкультуре и спорту Президент РФ Владимир Путин высказал опасения по поводу зарубежных многопользовательских видеоигр, подчеркнув необходимость создания отечественных альтернатив без «русофобских настроений». Горелкин выразил свое согласие с президентом, предложив предложить российским геймерам достойную альтернативу зарубежным онлайновым развлечениям и прекратить спонсирование западных игровых студий.

Он также отметил, что новый закон об информационных ресурсах, который предполагает последствия за оказание помощи противнику во время вооруженных конфликтов, может распространяться и на игры типа World of Tanks.

Издание напомнило, что 19 октября студия-разработчик игры Wargaming объявила о сборе средств для Украины через специальные игровые наборы. При этом в студии настоятельно порекомендовали игрокам быть внимательными при совершении платежей и покупок в игре, ссылаясь на возможное нарушение ими законодательства Российской Федерации или Республики Беларусь.