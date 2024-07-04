Десять лет ожиданий, и вот стартовали съемки фильма по игре Watch Dogs

Ubisoft объединилась с New Regency, чтобы перенести приключения Эйдена Пирса на большой экран. В фильме снимется Том Блайт, известный по роли в "Голодных играх". Режиссером фильма станет Матье Тури, сценарий которого написала Кристи ЛеБлан, а переработала его Виктория Бата.

Анонс состоялся после нескольких лет спекуляций о статусе проекта. Ранее также обсуждалась возможность адаптации и другой франшизы Ubisoft, Far Cry, в анимационные телесериалы, но эти проекты так и остались без внимания.