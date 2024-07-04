Игры
Опубликовано 04 июля 2024, 22:01
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Десять лет ожиданий, и вот стартовали съемки фильма по игре Watch Dogs

У Ubisoft еще одна экранизация
После более чем десятилетнего ожидания фильм Watch Dogs наконец-то начали снимать. Ubisoft объявила об этом сегодня через X (экс-Twitter), опубликовав фотографию хлопушки и надпись "Lights_Camera_Action.exe".
Десять лет ожиданий, и вот стартовали съемки фильма по игре Watch Dogs

© Ubisoft

Впервые намек на экранизацию хакерской игры с открытым миром прозвучал на выставке E3 в 2012 году, а официальный анонс состоялся в 2016 году на пресс-конференции Sony GamesCon.

Десять лет ожиданий, и вот стартовали съемки фильма по игре Watch Dogs

© Ubisoft

Ubisoft объединилась с New Regency, чтобы перенести приключения Эйдена Пирса на большой экран. В фильме снимется Том Блайт, известный по роли в "Голодных играх". Режиссером фильма станет Матье Тури, сценарий которого написала Кристи ЛеБлан, а переработала его Виктория Бата.

Анонс состоялся после нескольких лет спекуляций о статусе проекта. Ранее также обсуждалась возможность адаптации и другой франшизы Ubisoft, Far Cry, в анимационные телесериалы, но эти проекты так и остались без внимания.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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