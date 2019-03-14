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Вчера 21:55

Детей убивают в Fortnite, чтобы они не пропускали обед

Киберспортсмены за здоровое питание

Британская сеть супермаркетов Aldi запустила забавную акцию под названием Teatime Takedown. Она призывает родителей обращаться по специальному номеру, если ребёнок снова пропускает семейный обед, не в силах оторваться от видеоигры.

Aldi обещает выслать команду профессиональных геймеров в определённое время и определённую дату в игру Fortnite. Те отыскивают профиль ребёнка и «убивают» его, чтобы тот мог присоединиться к семье. Если ребёнок решит зайти в новый матч, команда Aldi найдёт и «прикончит» его и там.

Такой вот способ разрушить все планы ребёнка и заставить его возненавидеть родителей добиться послушания.

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