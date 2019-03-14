Детей убивают в Fortnite, чтобы они не пропускали обед

Британская сеть супермаркетов Aldi запустила забавную акцию под названием Teatime Takedown. Она призывает родителей обращаться по специальному номеру, если ребёнок снова пропускает семейный обед, не в силах оторваться от видеоигры.

Aldi обещает выслать команду профессиональных геймеров в определённое время и определённую дату в игру Fortnite. Те отыскивают профиль ребёнка и «убивают» его, чтобы тот мог присоединиться к семье. Если ребёнок решит зайти в новый матч, команда Aldi найдёт и «прикончит» его и там.