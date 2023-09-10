«Детскую» игру Roblox предложили сделать приложением для знакомств

Roblox, известная своими возможностями создания игр, уже 17 лет пользуется популярностью у геймеров. Изначально игра была популярна на ПК, но после выхода на мобильные устройства ее популярность резко возросла, особенно среди детей.

В своей заключительной речи на конференции разработчиков Roblox Базуки представил себе будущее, в котором взрослые люди смогут знакомиться и строить отношения в Roblox. Это предложение совпадает с недавними изменениями, ограничивающими доступ к некоторым видам развлечений в Roblox для игроков в возрасте от 17 лет и младше.

Хотя для такой игры, как Roblox, может показаться необычной затея с онлайн-знакомствами, видение Базуки говорит о том, что он видит в Roblox нечто большее, чем просто детскую игру. По мере взросления игроков он ожидает, что пользователи будут заводить реальные знакомства с помощью этой платформы.