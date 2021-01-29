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Девушек с обложек GTA показали в 3D-виде
Графика некст-ген
Ранее художник из Турции Хоссейн Диба показал, как выглядели бы главные герои старых GTA, если бы игры вышли сейчас для новейших консолей. Теперь умелец нарисовал 3D-изображения девушек с обложек Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.
Если всегда хотелось увидеть этих моделей «вживую», то вот шанс. Художник попытался перенести девушек в 3D, сохранив мельчайшие детали. Трёхмерные модели показаны в тех же позах, что были на обложках.
Также есть видеоролики с трёхмерными моделями:
В профиле художника на ArtStation можно увидеть любопытные работы. Например, персонажей Disney и других мультфильмов в 3D-виде. Есть и модели Рика и Морти из одноимённого мультсериала.