Diablo 4 уже существует, но не ждите его скорого выхода

Из-за разработки новой номерной части Diablo, компания отменила множество интересных проектов, в число которых входит и шутер от первого лица во вселенной StarCraft. Таким образом компания пытается сконцентрироваться лишь на одном — создании новых частей Diablo и Overwatch. Этот слух подтвердил и неназванный работник Blizzard в разговоре с французским изданием Le Monde:

"Что же касательно будущего... Различные команды разработчиков внутри самой Blizzard Entertainment уже имели возможность посмотреть презентацию долгожданной Diablo 4 и знают, что новый Overwatch уже в разработке. Но ни одна из этих игр не выйдет до 2020 года…”, — рассказал неназванный разработчик Blizzard Versalles.

Последняя игра в серии была анонсирована в ноябре 2018 года в рамках BlizzCon 2019. Это мобильная многопользовательская игра, которая была настолько негативно встречена фанатами, что акции компании моментально подешевели на 7% после анонса игры.