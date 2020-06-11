Директор автосимулятора DiRT 5 назвал преимущества новой консоли Xbox

Мнение технического директора Дэвида Спрингейта опубликовали на сайте Xbox Wire. Он считает, что ключевым аспектом в гоночных играх является именно высокая частота кадров. Она даёт лучшее ощущение скорости. Спрингейт признался, что поначалу счёл безумным заявление о поддержке Xbox 120 fps. Однако команде DiRT 5 удалось быстро добиться поставленной планки. «Игра ведёт себя очень плавно — подобного ранее я не испытывал ни от одной гонки», — сказал Дэвид.

Также он рассказал, что его впечатлил новый SSD консоли. По его словам, накопитель позволяет загружать игровые данные очень быстро, а загрузочные экраны больше не будут прерывать геймплей. SSD Спрингейт назвал невероятным.