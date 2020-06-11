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Директор автосимулятора DiRT 5 назвал преимущества новой консоли Xbox
Очень хвалит SSD и кадровую частоту
Недавно мы узнали, что первой игрой для Xbox Series X с высокой кадровой частотой 120 fps станет DiRT 5. Теперь технический директор автосимулятора назвал преимущества новой консоли Xbox.
Мнение технического директора Дэвида Спрингейта опубликовали на сайте Xbox Wire. Он считает, что ключевым аспектом в гоночных играх является именно высокая частота кадров. Она даёт лучшее ощущение скорости. Спрингейт признался, что поначалу счёл безумным заявление о поддержке Xbox 120 fps. Однако команде DiRT 5 удалось быстро добиться поставленной планки. «Игра ведёт себя очень плавно — подобного ранее я не испытывал ни от одной гонки», — сказал Дэвид.
Также он рассказал, что его впечатлил новый SSD консоли. По его словам, накопитель позволяет загружать игровые данные очень быстро, а загрузочные экраны больше не будут прерывать геймплей. SSD Спрингейт назвал невероятным.