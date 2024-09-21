Игры
Опубликовано 21 сентября 2024, 14:15
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Директор одной из худших игр этого года — Concord — ушел в отставку

На фоне неопределенности в студии
Райан Эллис, директор Concord из Firewalk Studios, покинул свой пост после недавнего закрытия игры, как пишут СМИ. Эту игру окрестили одной из (если не самой) худших игр этого года.
Директор одной из худших игр этого года — Concord — ушел в отставку

© Sony / Firewalk Studios

Эллис, за плечами которого более семи лет работы в Bungie, сообщил сотрудникам о своём решениина прошлой неделе, пишет Kotaku. Хотя в его профиле на LinkedIn он по-прежнему значится прежняя должность.

Судя по сообщениям, над студией нависла неопределенность: несколько разработчиков обновили свои портфолио в преддверии возможных увольнений, а некоторые уже покинули компанию. Это тревожная тенденция для Sony: в июле Bungie объявила о значительных увольнениях, а Naughty Dog недавно отменила запланированную многопользовательскую игру по мотивам The Last of Us.

Sony пока никак не прокомментировала ситуацию.