Эллис, за плечами которого более семи лет работы в Bungie, сообщил сотрудникам о своём решениина прошлой неделе, пишет Kotaku. Хотя в его профиле на LinkedIn он по-прежнему значится прежняя должность.

Судя по сообщениям, над студией нависла неопределенность: несколько разработчиков обновили свои портфолио в преддверии возможных увольнений, а некоторые уже покинули компанию. Это тревожная тенденция для Sony: в июле Bungie объявила о значительных увольнениях, а Naughty Dog недавно отменила запланированную многопользовательскую игру по мотивам The Last of Us.

Sony пока никак не прокомментировала ситуацию.