Опубликовано 21 сентября 2024, 14:151 мин.
Директор одной из худших игр этого года — Concord — ушел в отставкуНа фоне неопределенности в студии
Райан Эллис, директор Concord из Firewalk Studios, покинул свой пост после недавнего закрытия игры, как пишут СМИ. Эту игру окрестили одной из (если не самой) худших игр этого года.
© Sony / Firewalk Studios
Эллис, за плечами которого более семи лет работы в Bungie, сообщил сотрудникам о своём решениина прошлой неделе, пишет Kotaku. Хотя в его профиле на LinkedIn он по-прежнему значится прежняя должность.
Судя по сообщениям, над студией нависла неопределенность: несколько разработчиков обновили свои портфолио в преддверии возможных увольнений, а некоторые уже покинули компанию. Это тревожная тенденция для Sony: в июле Bungie объявила о значительных увольнениях, а Naughty Dog недавно отменила запланированную многопользовательскую игру по мотивам The Last of Us.
Sony пока никак не прокомментировала ситуацию.